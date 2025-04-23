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11:22, 23 апреля 2025Россия

Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

Бригада ВСУ у курского хутора Олешня отказалась выполнять приказы командиров
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) у хутора Олешня в Курской области отказалась выполнять приказы командования. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север», ссылаясь на радиоперехват.

По данным собеседника агентства, украинские бойцы из 95-й бригады оставили позиции. Как предположил источник среди российских военных, украинские солдаты не понимают, зачем они должны оставаться в Курской области.

«Они боятся воевать. <...> Командиры не смогли их заставить», — указал собеседник.

Минобороны России 19 апреля объявило об освобождении Олешни. Уточнялось, что ВСУ несли значительные потери, однако хотели зацепиться за кусок госграницы у курского населенного пункта.

Ранее сообщалось, что группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области.

ЖЗЛ
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