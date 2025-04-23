Прибыль производителя «Флуконазола» упала

В отчетности «Биннофарм Групп» нашли несоответствия

Компания «Биннофарм Групп» опубликовала финансовые результаты за 2024 год. Telegram-канал «Без рецепта» обратил внимание, что прибыль компании упала.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка «Биннофарм Групп» снизилась на 14 процентов, но при этом сам показатель выше, чем в отчетности по МСФО — 39 миллиардов рублей. Прибыль упала на 185 процентов, и год компания закончила с убытком 3,1 миллиарда рублей.

Ранее сама компания представила результаты за прошлый год. По ним чистая выручка выросла на 12,9 процента, операционная прибыль увеличилась на 53,9 процента, а cкорректированная EBITDA составила 9,6 миллиарда рублей. Чистый долг на конец периода — 19,8 миллиарда рублей.

ООО «Биннофарм Групп» — российская фармацевтическая компания, выпускающая субстанции, лекарственные средства, медизделия и ветеринарные препараты. Объединяет 5 производственных площадок: АО «Алиум», АО «Биннофарм», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком». Компания производит такие препараты как «Флуконазол», «Урдокса», «Магнемакс» и другие.