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12:18, 23 апреля 2025Россия

Проклятия очевидцев в адрес протаранившего толпу водителя в Мичуринске попали на видео

Последствия аварии с протаранившим толпу водителем в Мичуринске сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Последствия аварии с водителем Lada Priora, протаранившим толпу в Мичуринске Тамбовской области, сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео попали проклятия, которые выкрикивают в адрес виновника аварии очевидцы. Одна из женщин кричит автомобилисту: «Чтобы ты сдох!» Другой очевидец заставляет водителя Priora вернуться в салон авто.

Как сообщалось ранее, при наезде авто на пешеходов пострадали не менее четырех человек, среди которых 78-летняя пенсионерка. По предварительной версии, виновный в аварии водитель — сотрудник Росгвардии.

Ранее сообщалось, что полицейский снес мотоциклиста и сбежал с места аварии в Подмосковье.

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