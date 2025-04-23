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11:45, 23 апреля 2025Россия

Водитель Lada Priora влетел в толпу на пешеходном переходе в российском городе

Mash: Lada Priora влетела в толпу людей в Мичуринске, четыре человека пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Водитель Lada Priora влетел в толпу людей на пешеходном переходе в городе Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, в результате случившегося пострадали четыре человека. У всех людей черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Как пишет Mash, за рулем легковушки находился 45-летний мужчина. Его задержали до приезда сотрудников полиции. По предварительной версии, водитель — сотрудник Росгвардии.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области пьяная женщина за рулем Lada Granta сбила двух пешеходов.

ЖЗЛ
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