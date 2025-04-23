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11:08, 23 апреля 2025Путешествия

Россия приостановила авиасообщение с одной страной Азии

ТАСС: Россия приостановила авиасообщение с Мьянмой из-за низкой загрузки
Алина Черненко

Фото: Simlinger / Shutterstock / Fotodom  

Россия приостановила авиасообщение с Мьянмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора новосибирского аэропорта Толмачево Станислава Таравкова.

Уточняется, что единственный рейс в эту страну Азии по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск был отменен из-за низкой загрузки. Таравков добавил, что такое решение было принято и на фоне сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в марте. Между тем аэропорт ожидает, что перевозчик вернется к выполнению рейсов в осенне-зимнем расписании, говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Myanmar Airways запланировала запуск рейсов между Москвой и Янгоном в октябре. Сотрудники азиатского перевозчика подчеркнули, что россиян в этой стране могут заинтересовать не только пляжи, но и историческая архитектура и традиционная культура.

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