Россиянин дал подышать годовалому племяннику воздухом на карнизе окна

МВД: В Казани мужчина положил годовалого племянника на карниз окна

В Казани мужчина положил годовалого племянника на карниз окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские увидели запись, на которой мужчина кладет малыша на наружный карниз окна, придерживая его руками. Выяснилось, что родственник приехал из Елабуги к сестре, чтобы посидеть с ее двумя детьми. Один из них стал сильно капризничать. Тогда дядя решил, что племяннику нужно подышать воздухом и положил его на козырек окна.

В отношении родителей ребенка составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в поселке Горный Хабаровского края мать оставила полугодовалую дочь лежать в сугробе.