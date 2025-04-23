Россиянам рассказали о первом признаке проблем с сердцем

Кардиолог Ашихмин: О проблемах с сердцем расскажут трудности при нагрузке

Первым признаком проблем с сердцем станет снижение переносимости физической нагрузки, рассказал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин. Этим он поделился в разговоре с «Лентой.ру». Для профилактики проблем с сердцем нужно регулярно проверять уровень глюкозы, холестерина, следить за давлением и массой тела, а также придерживаться средиземноморской диеты, заключил эксперт.

«Симптомы иногда редко совпадают с гипертонией, повышением давления и головной болью. Часто они никак не связаны. То есть первое, что будет говорить о том, что с сердцем есть проблемы – постепенно, иногда исподволь, иногда волнообразно ухудшается, иногда годами, переносимость физической нагрузки», — рассказал врач.

Он добавил, что, в том числе, во время физической нагрузки может появиться резкая боль в грудной клетке.

Ашихмин призвал проходить диспансеризации и контролировать уровень липидов и не ждать появления симптомов, регулярно проверяясь у врача.

У тебя должен быть, как на радаре, спектр понятных параметров, которые нужно контролировать, очень редко, но все-таки нужно – это холестерин, он должен быть ниже, чем 3.0, если он выше этого значения, то это нарушение липидного обмена. Давление артериальное не выше, чем 130 на 80

Ярослав Ашихмин кардиолог

Третьим фактором, за которым необходимо следить для предотвращения проблем с сердцем, он назвал уровень глюкозы, который должен быть меньше, чем 5,5. Также важен индекс массы тела — меньше 27. Кардиолог призвал и контролировать свои вредные привычки: курение и алкоголь.

Для улучшения работы сердца врач посоветовал средиземноморскую диету и ее модификации. Она основана на овощах, фруктах, бобовых, рыбе, орехах и белом мясе. Крайне полезна для сердца зелень и очень полезна клетчатка, добавил Ашихмин.

Кардиолог предложил не есть то, что готовится в кулинариях на «непонятном пережаренном масле». Так как оно содержит транс-жиры. Кроме того, крайнюю опасность представляет зажаренная мясная корочка в связи с тем, что она вызывает изменения мембран в клетках и скорое развитие рака и болезней сердца.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал о первых признаках проблем с сердцем. По словам врача, заподозрить сердечную недостаточность можно по ряду признаков. Так, указывать на нее могут одышка даже при привычной активности, быстрая утомляемость и снижение переносимости физических нагрузок.

