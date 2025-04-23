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11:21, 23 апреля 2025Россия

Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

Mash: Житель Приморья включал перед матерями бойцов СВО гимн Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов специальной военной операции (СВО) гимн Украины 73-летнего жителя поселка в Приморье. Об этом сообщает Amur Mash в своем Telegram.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, житель населенного пункта Перелетный в Михайловском районе выносит колонку и включает гимн Украины, а также выкрикивает лозунги. Свидетелями происходящего становятся селяне, среди которых есть матери не вернувшихся с фронта бойцов.

По данным канала, ранее мужчина проживал в других населенных пунктах, где на него писали коллективные жалобы, после чего он якобы менял место жительства. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В 2023 году хакеры включили гимн Украины в нескольких точках российской сети кофеен «Правда кофе». Представитель компании пояснил, что большинство предприятий торговли и общественного питания дают гостям открытый доступ в интернет, и если пренебречь требованиями информационной безопасности, это может привести к хакерским атакам.

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