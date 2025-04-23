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15:15, 23 апреля 2025Наука и техника

Российские саперы применили «Уран-6» в Курской области

Саперы ВС России применили робота «Уран-6» для разминирования в Курской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бойцы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады Вооруженных сил (ВС) России, которые работают в пострадавших при вторжении Вооруженных сил Украины районах Курской области, применили роботизированный комплекс «Уран-6». Об этом сообщает ТАСС.

Оператор «Урана» с позывным Робот рассказал, что машина оснащена бойковым тралом для нейтрализации мин. Кроме того, существует фрезерный и катковый трал, а также бульдозерный отвал и механический хват, который используют для разбора завалов.

Также саперы применяют боевую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую используют для разминирования сельскохозяйственных угодий.

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Гусеничный робот «Уран-6» весом шесть тонн получил двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Управляемая по радиоканалу машина развивает скорость до 5 километров в час. Заявленная чистота траления составляет 95 процентов.

В июне 2024 года стало известно, что российский робот-сапер МГР-4 «Шмель» успешно прошел испытания по разминированию в Мариуполе. Машина несет бойковый трал для уничтожения противопехотных мин.

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