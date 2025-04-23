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15:31, 23 апреля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело против четырех муниципальных депутатов

В Москве возбудили дело против четырех муниципальных депутатов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело против четырех муниципальных депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ») УК РФ.

По данным агентства, следователи возбудили дело в отношении четырех муниципальных депутатов, которые подозреваются в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

Фигуранты, находясь за границей, разместили в интернете два материала под своей редакцией для привлечения новых участников в организацию. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски у учредителей организации «Депутаты мирной России» (внесена в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).

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