Следователи возбудили уголовное дело против четырех муниципальных депутатов

В Москве возбудили дело против четырех муниципальных депутатов. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ») УК РФ.
По данным агентства, следователи возбудили дело в отношении четырех муниципальных депутатов, которые подозреваются в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.
Фигуранты, находясь за границей, разместили в интернете два материала под своей редакцией для привлечения новых участников в организацию. Решается вопрос об объявлении их в розыск.
Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски у учредителей организации «Депутаты мирной России» (внесена в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).