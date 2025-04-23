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12:49, 23 апреля 2025Мир

В Кремле раскрыли отношение Путина к переговорам с Европой и Украиной

Песков: Путин открыт к контактам с Европой и Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с представителями Европы и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Контактов с европейцами у нас нет, как и с украинцами. Но при этом президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам для урегулирования украинского конфликта. Это статус-кво на сегодняшний день», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к двусторонним переговорам с Украиной по вопросу прекращения огня по гражданским объектам. Слова пресс-секретаря прокомментировала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, назвав их очень хорошим знаком.

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