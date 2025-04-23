В отношении стрелявшего в собаку и ранившего девочку россиянина завели уголовное дело

В Москве возбудили дело на стрелявшего в собаку и попавшего в девочку мужчину

В Москве возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ в отношении россиянина, ранившего 11-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, расследование уголовного дела в отношении стрелка поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве девочка 2013 года рождения гуляла со своей матерью и собакой. Животное подбежало к мужчине, и он достал травматический пистолет, чтобы выстрелить в собаку, но промазал и попал в девочку.

