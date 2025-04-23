Стрелявший в собаку москвич промазал и ранил ребенка

В Москве мужчина ранил девочку из пистолета, стреляя в собаку

В Москве девочка 2013 года рождения гуляла со своей матерью и собакой. Животное подбежало к мужчине, и он достал травматический пистолет, чтобы выстрелить в собаку, но промазал и попал в девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД столицы.

«В какой-то момент собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стрелявшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Девочку госпитализировали, медики оказали ей необходимую помощь. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области у школьника нашли пулю в груди во время планового осмотра. Оказалось, что его 37-летний отец принес домой травматический пистолет, напился и выстрелил в него.