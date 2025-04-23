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20:44, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Раде нецензурно описали ситуацию после встречи в Лондоне

Депутат Рады Гончаренко нецензурно описал ситуацию после встречи в Лондоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Ситуация по урегулированию конфликта на Украине является очень плохой для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Ситуация — *** (очень плохая — прим. «Ленты.ру»). По всем моим контактам только один вопрос: а зачем [президент Украины Владимир] Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать?» — высказался политик.

Гончаренко нецензурно описал ситуацию после встречи Украины, США и стран Европы в Лондоне 23 апреля и указал на несоответствие поведения Зеленского положению Киева. Он добавил, что украинский лидер «сходит с ума» и усугубляет ситуацию для страны. Депутат также заявил о необходимости перемирия для перевооружения Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил мгновенное прекращение огня при одном условии.

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