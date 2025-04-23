Депутат Рады Гончаренко нецензурно описал ситуацию после встречи в Лондоне

Ситуация по урегулированию конфликта на Украине является очень плохой для Киева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Ситуация — *** (очень плохая — прим. «Ленты.ру»). По всем моим контактам только один вопрос: а зачем [президент Украины Владимир] Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать?» — высказался политик.

Гончаренко нецензурно описал ситуацию после встречи Украины, США и стран Европы в Лондоне 23 апреля и указал на несоответствие поведения Зеленского положению Киева. Он добавил, что украинский лидер «сходит с ума» и усугубляет ситуацию для страны. Депутат также заявил о необходимости перемирия для перевооружения Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил мгновенное прекращение огня при одном условии.