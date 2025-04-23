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17:44, 23 апреля 2025Мир

В США заявили о тревожном знаке для Украины

Офицер Иствуд: Россия использует трофейные Bradley для получения преимуществ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Захват переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley в качестве трофеев даст Российской армии значительные преимущества, что является тревожным знаком для Киева. Об этом заявил офицер США в отставке Брент Иствуд в статье для журнала The National Security Journal.

«Захватив БМП Bradley, у русских появится возможность более тщательно изучить западную бронетехнику, чтобы потом улучшить стратегию противодействия, а также извлечь опыт, который будет способствовать улучшению бронетранспортеров собственного производства», — указал эксперт.

По мнению Иствуда, этот факт является тревожным знаком как для Киева, так и для Вашингтона, поскольку Российская армия сможет нивелировать «тактическое преимущество, которое ранее обеспечивала американская техника».

Ранее два российских штурмовика остановили контратаку ВСУ на американской бронемашине Bradley. Сообщается, что украинские военные пытались атаковать на кураховском направлении, но понесли потери в количестве 14 человек.

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