Два российских штурмовика остановили контратаку ВСУ на Bradley

РИА Новости: Два штурмовика ВС РФ остановили контратаку ВСУ на Bradley

Два российских штурмовика остановили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на американской бронемашине Bradley. Об этом рассказал военнослужащий 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Мультик, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные пытались атаковать на кураховском направлении, но понесли потери в количестве 14 человек. «Они там еле ноги свои унесли тогда. Они такие наглые, прямо на Bradley приехали, вылезли из него», — добавил боец.

По его словам, в БМП находилось пять военных ВСУ, вторая группа пыталась пройти пешком по параллельной лесополосе. После контратаки украинские военнослужащие отошли и потом предприняли еще одну безуспешную попытку штурма.

Ранее появились кадры того, как российские военные уничтожили в Сумской области бронетранспортер (БТР) Stryker, переданный США ВСУ. Уточняется, что удар по американскому БТР был нанесен в районе населенного пункта Малая Рыбица.