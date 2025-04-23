Врач назвала опасные причины урчания в животе

Урчание в животе — это естественный процесс, связанный с работой желудочно-кишечного тракта, однако в некоторых случаях оно может быть вызвано опасными причинами. Их гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова назвала «Ленте.ру».
По словам Мельниковой, чаще всего урчание возникает, когда желудок пуст — в этот момент организм готовится к перевариванию пищи, выделяя желудочный сок и активируя перистальтику. Если оно не сопровождается дискомфортом, беспокоиться не стоит, уточнила она.
При этом врач указала, что урчание может свидетельствовать и о проблемах с ЖКТ, особенно если сопровождается, например, болью, вздутием, нарушением стула или другими неприятными симптомами.
В частности, урчание в животе наряду с другими неприятными симптомами может указывать на гастрит, патологии печени, поджелудочной железы, такие как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника
Также Мельникова предупредила, что урчание может быть признаком дисбактериоза, пищевой аллергии и непереносимости некоторых продуктов, а также глистных инвазий и инфекционных заболеваний (дизентерии или сальмонеллеза).
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