Врач назвала опасные причины урчания в животе

Врач Мельникова: Урчание в животе может указывать на гастрит и пищевую аллергию

Урчание в животе — это естественный процесс, связанный с работой желудочно-кишечного тракта, однако в некоторых случаях оно может быть вызвано опасными причинами. Их гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова назвала «Ленте.ру».

По словам Мельниковой, чаще всего урчание возникает, когда желудок пуст — в этот момент организм готовится к перевариванию пищи, выделяя желудочный сок и активируя перистальтику. Если оно не сопровождается дискомфортом, беспокоиться не стоит, уточнила она.

При этом врач указала, что урчание может свидетельствовать и о проблемах с ЖКТ, особенно если сопровождается, например, болью, вздутием, нарушением стула или другими неприятными симптомами.

В частности, урчание в животе наряду с другими неприятными симптомами может указывать на гастрит, патологии печени, поджелудочной железы, такие как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника Евгения Мельникова гастроэнтеролог

Также Мельникова предупредила, что урчание может быть признаком дисбактериоза, пищевой аллергии и непереносимости некоторых продуктов, а также глистных инвазий и инфекционных заболеваний (дизентерии или сальмонеллеза).

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