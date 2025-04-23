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18:55, 23 апреля 2025Силовые структуры

Взорвавшего страйкбольную гранату в российской гостинице мужчину арестовали на два месяца

В Москве арестовали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату в гостинице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве арестовали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату в гостинице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ему предъявлено обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 22-летний Алим Орков в гостинице «Восход» привел в действие пиротехническое устройство и произвел не менее одного выстрела из пистолета. После чего он применил насилие в отношении правоохранителя, прибывшего на место происшествия.

Бутырский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Оркова на два месяца.

21 апреля около 10:30 по московскому времени в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. Силовики выяснили, что неизвестный взорвал пиротехнику. От его действий никто не пострадал. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах заявил, что злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что задержанный за взрыв страйкбольной гранаты в гостинице мужчина попал на видео.

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