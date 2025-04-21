Задержанный за взрыв страйкбольной гранаты в гостинице мужчина попал на видео

В Москве задержали мужчину, взорвавшего страйкбольную гранату в гостинице

В Москве задержали 22-летнего молодого человека, взорвавшего страйкбольную гранату в гостинице «Восход», он попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, как сотрудники Росгвардии ведут задержанного в служебную машину. Его доставят в полицию, где будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что около 10:30 по мск в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. Силовики выяснили, что неизвестный взорвал пиротехнику. Пострадавших нет.