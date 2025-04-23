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15:56, 23 апреля 2025Моя страна

Броккенский призрак появился в российском регионе

В Псковской области астроном-любитель сфотографировал броккенского призрака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ula Ulachka / Фотобанк Лори

Жители Псковской области стали свидетелями необычного явления — в небе появились очертания огромного православного креста. Сделать уникальные снимки удалось астроному-любителю Петру Митрофанову, соответствующие кадры он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что загадочное явление зафиксировали в ночь на 22 апреля на территории Священного холма единения России. По словам Митрофанова, необычная оптическая иллюзия наблюдалась в период с 01:40 до 01:45. В этот момент в районе холма начал сгущаться туман, и на его фоне отчетливо проявилась тень креста, установленного на вершине холма, окруженная размытым свечением.

«Интересное оптическое явление наблюдалось после часа ночи, когда появился туман. На фоне тумана была хорошо заметна тень креста, стоящего на Священном холме единения России», — сообщил он.

Фотограф подчеркнул, что это не что иное, как броккенский призрак — редкий метеорологический феномен. Он возникает, когда источник света (чаще всего Солнце или яркий искусственный свет) проецирует тень наблюдателя или объекта на поверхность тумана, облаков или водяной пыли. Тень может казаться увеличенной и окруженной цветными кольцами, напоминающими гало. Явление получило название от вершины Броккен в горах Гарц в Германии, где оно впервые было задокументировано.

Ранее сообщалось, что жители нескольких населенных пунктов в Иркутской области 20 апреля зафиксировали в небе светящийся объект. Он двигался с юга на север, сопровождаясь световым ореолом. Местные жители подчеркнули, что в их районе редко пролетают самолеты, и выразили удивление в социальных сетях.

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