Зеленскому предрекли худший сценарий при выходе США из переговоров

Дизен: Зеленский получит сделку гораздо хуже, если США выйдут из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский может получить сделку гораздо хуже, если США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка для его страны», — написал он.

По словам Дизена, в таком случае действия украинского лидера можно будет считать огромной ошибкой.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если их предложения не примут. Он добавил, что для прекращения конфликта обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».