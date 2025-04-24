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21:05, 24 апреля 2025Экономика

«Эксперт РА» отметил Альфа-Банк по объему выданных кредитов МСБ

Альфа-Банк отмечен в рейтинге «Эксперт РА» за размер кредитного портфеля
Константин Паршин

Фото: пресс-служба «Альфа-Банка»

В сегменте малого и среднего бизнеса в 2024 году Альфа-Банк выдал кредитов на 1 772 320 миллионов рублей. Темп прироста в сравнении с 2023 годом составил 20,1 процента. Кредитный портфель на 1 января 2025 года составил 748 651 миллион рублей. Темп прироста — 27,3 процента. Таким образом, банк занял второе место среди всех банков по объемам выданных кредитов и величине портфеля за 2024 год.

Также Агентство «Эксперт РА» присвоило Альфа-Банку рейтинг кредитоспособности ruAA+ по состоянию на 9 апреля 2025 года.

«Альфа-Банк всегда поддерживает предпринимателей — мы активно участвуем в государственных программах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСБ и являемся лидерами в сфере зонтичного поручительства. Благодаря высокой степени автоматизации, решение по кредиту принимается за считаные минуты, а средства поступают на счет в течение дня», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

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«Эксперт РА» отметил Альфа-Банк по объему выданных кредитов МСБ

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