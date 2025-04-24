Бельгия изымет часть выделенных Украине средств для собственных нужд

Soir: Бельгия намерена изъять часть средств для Киева на свои военные нужды

Правительство Бельгии намерено изъять часть средств, выделенных Еврокомиссией на поставки оружия Украине, для собственных военных нужд. Об этом сообщает газета Le Soir.

По данным издания, бельгийские власти планируют повысить расходы бюджета на оборону с 1,3 до 2 процентов ВВП, для чего им потребуются дополнительные источники финансирования. По предложению премьер-министра страны Барта Де Вевера одним из них станут поступления от «налогов на доходы от реинвестирования замороженных российских активов», большая часть из которых в Европе заблокирована на бельгийской площадке Euroclear.

Согласно планам Еврокомиссии, доходы от замороженных российских активов должны направляться на программы по развитию украинского военно-промышленного комплекса и закупки оружия для Киева.

Ранее правительство Бельгии пообещало Украине ежегодно выделять на военную помощь один миллиард евро.