Украина откажется от напряжения в 220 вольт

Украина с июля перейдет на европейский стандарт напряжения в сети

Власти Украины решили перейти на европейские стандарты напряжения в сети, отказавшись от прежних 220 вольт. Об этом пишет «Экономическая правда».

«Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — цитирует издание профильную украинскую Нацкомиссию. Отмечается, что регулятор ожидает, что уход от 220 вольт окажет положительное влияние на качество электроснабжения и поспособствует повышению энергоэффективности.

В России, согласно отечественному ГОСТ 29322-2014, стандартное номинальное напряжение электроустановок для различных систем сетей составляет 230 вольт для однофазных и 400 вольт для трехфазных сетей. С учетом допускаемых отклонений номинального напряжения в 10 процентов возможные диапазоны составляют 207-253 и 360-440 вольт.

При этом Правила устройства электроустановок (ПУЭ), регламентирующие номинальные напряжения в электроустановках, допускают и напряжение в 220/380 вольт с тем же 10-процентным диапазоном возможных колебаний.