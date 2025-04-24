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13:13, 24 апреля 2025Экономика

Украина откажется от напряжения в 220 вольт

Украина с июля перейдет на европейский стандарт напряжения в сети
Дмитрий Воронин

Фото: Kateryna Artsybasheva / Shutterstock / Fotodom  

Власти Украины решили перейти на европейские стандарты напряжения в сети, отказавшись от прежних 220 вольт. Об этом пишет «Экономическая правда».

«Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — цитирует издание профильную украинскую Нацкомиссию. Отмечается, что регулятор ожидает, что уход от 220 вольт окажет положительное влияние на качество электроснабжения и поспособствует повышению энергоэффективности.

В России, согласно отечественному ГОСТ 29322-2014, стандартное номинальное напряжение электроустановок для различных систем сетей составляет 230 вольт для однофазных и 400 вольт для трехфазных сетей. С учетом допускаемых отклонений номинального напряжения в 10 процентов возможные диапазоны составляют 207-253 и 360-440 вольт.

При этом Правила устройства электроустановок (ПУЭ), регламентирующие номинальные напряжения в электроустановках, допускают и напряжение в 220/380 вольт с тем же 10-процентным диапазоном возможных колебаний.

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