Выставка о подвиге сотрудников Херсонесского музея открылась в российском городе

В Екатеринбурге открылась выставка о подвиге сотрудников Херсонесского музея

В Екатеринбурге открылась выставка «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса», посвященная эвакуации экспонатов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Проект «Херсонеса Таврического» и Музея истории Екатеринбурга приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказывает о подвиге музейных сотрудников, которые спасали античные артефакты, рискуя жизнью. Им пришлось вывезти из оккупированного города около 11 тысяч экспонатов, а также научный архив и обширную библиотеку. Восемь тонн имущества Херсонесского музея попали в Свердловск (ныне — Екатеринбург), преодолев почти шесть тысяч километров, в том числе Черное и Каспийское моря.

Коллекция включает в себя предметы, найденные при раскопках античного города-полиса, позднее северо-восточного форпоста Византийской империи, и его окрестностей, а также артефакты, отражающие многовековую историю Крыма. Документы, фотографии и личные истории сотрудников позволили реконструировать тот путь, что прошли экспонаты.

Выставка будет работать до 2 сентября 2025 года в пространстве «Наука в большом городе» музейно-креативного кластера «Л52».

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