Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:07, 24 апреля 2025Моя страна

Выставка о подвиге сотрудников Херсонесского музея открылась в российском городе

В Екатеринбурге открылась выставка о подвиге сотрудников Херсонесского музея
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Государственный историко-археологический музей‑заповедник «Херсонес Таврический»

В Екатеринбурге открылась выставка «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса», посвященная эвакуации экспонатов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Проект «Херсонеса Таврического» и Музея истории Екатеринбурга приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказывает о подвиге музейных сотрудников, которые спасали античные артефакты, рискуя жизнью. Им пришлось вывезти из оккупированного города около 11 тысяч экспонатов, а также научный архив и обширную библиотеку. Восемь тонн имущества Херсонесского музея попали в Свердловск (ныне — Екатеринбург), преодолев почти шесть тысяч километров, в том числе Черное и Каспийское моря.

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

Коллекция включает в себя предметы, найденные при раскопках античного города-полиса, позднее северо-восточного форпоста Византийской империи, и его окрестностей, а также артефакты, отражающие многовековую историю Крыма. Документы, фотографии и личные истории сотрудников позволили реконструировать тот путь, что прошли экспонаты.

Выставка будет работать до 2 сентября 2025 года в пространстве «Наука в большом городе» музейно-креативного кластера «Л52».

Ранее сообщалось, что шахматный турнир для туристов и выставка археологических артефактов пройдут в восстановленной башне в горах Ингушетии. Ее отреставрировали местные мастера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Трамп проведет митинг в честь 100 дней на посту президента

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости