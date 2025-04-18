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16:01, 18 апреля 2025Моя страна

Шахматный турнир пройдет в восстановленной башне в горах Ингушетии

Шахматный турнир и выставка артефактов пройдут в башне в горах Ингушетии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Carlos Esteves / Unsplash

Шахматный турнир для туристов и выставка археологических артефактов пройдут в восстановленной башне в горах Ингушетии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на республиканскую школу каменщиков-реставраторов «Наследие».

Состязание по шахматам «У камина» состоится на территории башенного комплекса Нижний Пхьуй 19 апреля. Игра пройдет в башне, которую отреставрировали местные мастера.

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После турнира откроются две выставки быта ингушей и археологических находок, которые обнаружили при восстановлении памятников в Нижнем Пхьуе. Посетители смогут увидеть орудия труда, керамику, ювелирные изделия и древние лампы.

Ранее в Ингушетии анонсировали гастрономическую ярмарку, которая пройдет по случаю открытия летнего сезона. На ней ожидают десятки тысяч туристов.

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