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12:18, 25 апреля 2025Ценности

51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала

Модель Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала Perfect Magazine
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nadia Lee Cohen / Perfect Magazine

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала Perfect Magazine. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

51-летняя манекенщица позировала перед фотографом в розовом кружевном бюстгальтере и шубе, держа в руках сигарету. Образ дополняло массивное ожерелье золотого оттенка.

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На другом снимке знаменитость надела черных стринги, капроновые колготки и длинную меховую шубу. В съемке также принял участие 68-летний актер и продюсер Рэй Уинстон.

В марте Кейт Мосс оконфузилась на публике из-за испачканного наряда. Манекенщица привлекла внимание папарацци, когда направлялась в гости к американской актрисе Зои Кравиц.

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