Автора хита «Еду в Магадан» признали иноагентом

Уехавшего из России певца Васю Обломова внесли в реестр иностранных агентов

Певца Василия Гончарова, известного под псевдонимом Вася Обломов, внесли в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Как сообщается в публикации, артисту, известному по хиту «Еду в Магадан», вменяется критика российских властей, выступления против специальной военной операции (СВО) и способствование формированию негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

Сам Обломов уехал из страны после начала СВО, открыто поддержав Украину. Вместе с супругой он проживает в США, где пишет музыку и снимает видеоблоги, в которых критикует Россию.

Ранее стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) статус иноагента.