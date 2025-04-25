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17:23, 25 апреля 2025Культура

Автора хита «Еду в Магадан» признали иноагентом

Уехавшего из России певца Васю Обломова внесли в реестр иностранных агентов
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Певца Василия Гончарова, известного под псевдонимом Вася Обломов, внесли в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Как сообщается в публикации, артисту, известному по хиту «Еду в Магадан», вменяется критика российских властей, выступления против специальной военной операции (СВО) и способствование формированию негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

Сам Обломов уехал из страны после начала СВО, открыто поддержав Украину. Вместе с супругой он проживает в США, где пишет музыку и снимает видеоблоги, в которых критикует Россию.

Ранее стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) статус иноагента.

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