День дочери в России в 2025 году: история праздника и идеи подарков

Сегодня, 25 апреля, в России отмечают День дочери. Его аналоги существуют по всему миру, даты их не совпадают. «Лента.ру» рассказывает, когда и как появился День дочери, а также публикует идеи подарков от родителей для девочек разных возрастов.

Когда отмечают День дочери

В России День дочери выпадает на 25 апреля, в 2025 году это пятница. Праздник неофициальный, поэтому отдельного выходного в его честь нет.

История праздника

По одной из версий, День дочери возник в Индии. В этой стране праздник отмечают в четвертое воскресенье сентября. В 2025 году это 28 сентября, воскресенье.

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Считается, что одна из местных компаний по производству поздравительных открыток выпустила тематические карточки и открытки только для девочек. В них были пожелания всегда добиваться поставленных целей и не переставать мечтать. Так индийский бренд боролся с гендерным неравенством.

В Индии до сих пор существует стереотип о том, что женщина обязательно должна родить мальчика, чтобы не навлечь позор на семью. День дочери призван побороть подобные устои.



День дочери в других странах

В других странах тоже отмечают День дочери или его аналоги.

В Японии есть аналог Дня дочери, который называется Днем девочек или Днем кукол. Каждый год его празднуют 3 марта — в 2025 году он выпал на понедельник.

Национальное название японского Дня девочек — Хинамацури

В этот день семьи, где растут девочки, выставляют на всеобщее обозрение национальных кукол хина нинге на красных пьедесталах, похожих на лестницу. Считается, что эти игрушки в красивых одеяниях смогут отогнать от дома ненастья и беды, если им усердно молиться.

Фото: ViChizh / Shutterstock / Fotodom

Кроме того, девочки в свой праздник красиво наряжаются, ходят друг к другу в гости и едят различные угощения, среди которых моти и японское печенье. В процессе они демонстрируют, насколько хорошо их воспитали родители.

В США отмечают Национальный день дочерей, который выпадает на 25 сентября, в 2025 году это будет четверг. В праздник принято уделять еще больше внимания девочкам, дарить им подарки и всячески показывать свою любовь.

Также в Штатах есть еще один праздник, посвященный детям, — День «Возьмем наших сыновей и дочерей на работу». Он выпадает на четвертый четверг апреля и с 2003 года считается национальным. Праздник, как и День дочерей в Индии, призван напомнить о равных правах мужчин и женщин и показать, что все профессии доступны обоим полам.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Международный день девочек

11 октября в мире отмечают Международный день девочек, учрежденный ООН в 2011 году. По значению он довольно близок ко Дню дочерей, так как тоже посвящен борьбе со стереотипами и гендерным неравенством.

Как поздравить дочь с праздником

Несмотря на то что в России отмечать праздник начали лишь в 2017 году, он уже стал довольно популярным. Но отмечают его пока лишь на уровне отдельных семей — больших мероприятий на День дочери нет, поскольку праздник не имеет официального статуса.

В этот день родители стараются проводить больше времени со своими дочерьми, демонстрируя им внимание, любовь и заботу. Провести праздник можно по-разному: например, сходить в кино или необычный ресторан, посетить музей или экскурсию. Можно провести время и дома: поиграть в настольную игру, собрать пазл или заняться другим совместным хобби, которое интересно вам и вашему ребенку.

Не забудьте сказать дочери, насколько она вам дорога и как сильно вы рады, что стали ее родителями

Идеи поздравлений

1. Дорогая доченька! Ты — самое нежное чудо в моей жизни, моя гордость и бесконечная радость. Пусть твой путь будет светлым, наполненным счастьем, любовью и яркими моментами. Оставайся такой же доброй, умной и прекрасной! Я всегда рядом и всегда поддержу. Люблю тебя больше всех на свете!

Фото: Lordn / Shutterstock / Fotodom

2. Дочка моя! Ты — моя радость, моя гордость и самый дорогой человечек на свете. Пусть в твоей жизни будет много счастья, улыбок и исполнения самых заветных желаний! Знай, что папа всегда рядом — поддержу, помогу и, если надо, хоть звезды с неба достану! Люблю тебя крепко-крепко!

3. Наша любимая доченька! Ты — самое драгоценное сокровище в нашей жизни. Каждый твой успех наполняет наши сердца гордостью, а твоя улыбка согревает, как солнышко. Желаем крепкого здоровья, легкого пути к мечтам и пусть каждый день приносит радость! Знай, что мы всегда будем твоей опорой и самым надежным тылом. Любим тебя больше всех на свете!

4. Дорогая наша доченька! Мы хотим сказать тебе самые главные слова: спасибо за то, что ты есть в нашей жизни! Ты — наше самое большое счастье, наша гордость и бесконечная радость. Пусть твой путь будет наполнен светом, добром и удачей. Пусть сбываются самые заветные мечты, а рядом будут верные друзья и любящие люди. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла и уверенности в своих силах — ведь у тебя все получится! Мы всегда будем рядом, поддержим и поймем. Знай, что для нас ты — самая лучшая, самая родная и самая любимая!

5. Дорогая наша доченька! Сегодня, в День дочерей, мы хотим сказать тебе самые теплые слова! Ты — наше самое большое счастье, наша гордость и неиссякаемый источник радости. Спасибо тебе за твою доброту, улыбки и за то тепло, которое ты даришь нам каждый день. Пусть в твоей жизни будет много света, любви и прекрасных моментов. Знай, что мы всегда рядом, всегда поддержим и будем любить тебя безгранично. Оставайся такой же чудной, умной и прекрасной! С праздником, наша любимая!

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Что подарить на День дочери

Билеты на концерт любимой группы;

полет на воздушном шаре;

набор книг (по теме, которая нравится дочке);

набор резинок или заколок для волос;

подростковую косметику;

конструктор (выбор зависит от возраста и интересов дочери);

куклу или мягкую игрушку в виде любимого персонажа;

велосипед;

самокат;

ролики;

беспроводные наушники;

портативную колонку;

фитнес-браслет;

умные часы;

сумку или рюкзак;

бижутерию или ювелирные украшения;

сертификат на мастер-класс (по рисованию, изготовлению тортов, бисероплетению);

комиксы;

путешествие или поездку;

парфюм;

фотоальбом или другой памятный сувенир с общими семейными снимками;

кулон или браслет;

набор принадлежностей для рисования;

носки с принтом;

блокнот или скетчбук.

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

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