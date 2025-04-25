Сегодня, 25 апреля, в России отмечают День дочери. Его аналоги существуют по всему миру, даты их не совпадают. «Лента.ру» рассказывает, когда и как появился День дочери, а также публикует идеи подарков от родителей для девочек разных возрастов.
Когда отмечают День дочери
В России День дочери выпадает на 25 апреля, в 2025 году это пятница. Праздник неофициальный, поэтому отдельного выходного в его честь нет.
История праздника
По одной из версий, День дочери возник в Индии. В этой стране праздник отмечают в четвертое воскресенье сентября. В 2025 году это 28 сентября, воскресенье.
Считается, что одна из местных компаний по производству поздравительных открыток выпустила тематические карточки и открытки только для девочек. В них были пожелания всегда добиваться поставленных целей и не переставать мечтать. Так индийский бренд боролся с гендерным неравенством.
В Индии до сих пор существует стереотип о том, что женщина обязательно должна родить мальчика, чтобы не навлечь позор на семью. День дочери призван побороть подобные устои.
День дочери в других странах
В других странах тоже отмечают День дочери или его аналоги.
Япония
В Японии есть аналог Дня дочери, который называется Днем девочек или Днем кукол. Каждый год его празднуют 3 марта — в 2025 году он выпал на понедельник.
Национальное название японского Дня девочек — Хинамацури
В этот день семьи, где растут девочки, выставляют на всеобщее обозрение национальных кукол хина нинге на красных пьедесталах, похожих на лестницу. Считается, что эти игрушки в красивых одеяниях смогут отогнать от дома ненастья и беды, если им усердно молиться.
Кроме того, девочки в свой праздник красиво наряжаются, ходят друг к другу в гости и едят различные угощения, среди которых моти и японское печенье. В процессе они демонстрируют, насколько хорошо их воспитали родители.
США
В США отмечают Национальный день дочерей, который выпадает на 25 сентября, в 2025 году это будет четверг. В праздник принято уделять еще больше внимания девочкам, дарить им подарки и всячески показывать свою любовь.
Также в Штатах есть еще один праздник, посвященный детям, — День «Возьмем наших сыновей и дочерей на работу». Он выпадает на четвертый четверг апреля и с 2003 года считается национальным. Праздник, как и День дочерей в Индии, призван напомнить о равных правах мужчин и женщин и показать, что все профессии доступны обоим полам.
Международный день девочек
11 октября в мире отмечают Международный день девочек, учрежденный ООН в 2011 году. По значению он довольно близок ко Дню дочерей, так как тоже посвящен борьбе со стереотипами и гендерным неравенством.
Как поздравить дочь с праздником
Несмотря на то что в России отмечать праздник начали лишь в 2017 году, он уже стал довольно популярным. Но отмечают его пока лишь на уровне отдельных семей — больших мероприятий на День дочери нет, поскольку праздник не имеет официального статуса.
В этот день родители стараются проводить больше времени со своими дочерьми, демонстрируя им внимание, любовь и заботу. Провести праздник можно по-разному: например, сходить в кино или необычный ресторан, посетить музей или экскурсию. Можно провести время и дома: поиграть в настольную игру, собрать пазл или заняться другим совместным хобби, которое интересно вам и вашему ребенку.
Не забудьте сказать дочери, насколько она вам дорога и как сильно вы рады, что стали ее родителями
Идеи поздравлений
1. Дорогая доченька! Ты — самое нежное чудо в моей жизни, моя гордость и бесконечная радость. Пусть твой путь будет светлым, наполненным счастьем, любовью и яркими моментами. Оставайся такой же доброй, умной и прекрасной! Я всегда рядом и всегда поддержу. Люблю тебя больше всех на свете!
2. Дочка моя! Ты — моя радость, моя гордость и самый дорогой человечек на свете. Пусть в твоей жизни будет много счастья, улыбок и исполнения самых заветных желаний! Знай, что папа всегда рядом — поддержу, помогу и, если надо, хоть звезды с неба достану! Люблю тебя крепко-крепко!
3. Наша любимая доченька! Ты — самое драгоценное сокровище в нашей жизни. Каждый твой успех наполняет наши сердца гордостью, а твоя улыбка согревает, как солнышко. Желаем крепкого здоровья, легкого пути к мечтам и пусть каждый день приносит радость! Знай, что мы всегда будем твоей опорой и самым надежным тылом. Любим тебя больше всех на свете!
4. Дорогая наша доченька! Мы хотим сказать тебе самые главные слова: спасибо за то, что ты есть в нашей жизни! Ты — наше самое большое счастье, наша гордость и бесконечная радость. Пусть твой путь будет наполнен светом, добром и удачей. Пусть сбываются самые заветные мечты, а рядом будут верные друзья и любящие люди. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла и уверенности в своих силах — ведь у тебя все получится! Мы всегда будем рядом, поддержим и поймем. Знай, что для нас ты — самая лучшая, самая родная и самая любимая!
5. Дорогая наша доченька! Сегодня, в День дочерей, мы хотим сказать тебе самые теплые слова! Ты — наше самое большое счастье, наша гордость и неиссякаемый источник радости. Спасибо тебе за твою доброту, улыбки и за то тепло, которое ты даришь нам каждый день. Пусть в твоей жизни будет много света, любви и прекрасных моментов. Знай, что мы всегда рядом, всегда поддержим и будем любить тебя безгранично. Оставайся такой же чудной, умной и прекрасной! С праздником, наша любимая!
Что подарить на День дочери
- Билеты на концерт любимой группы;
- полет на воздушном шаре;
- набор книг (по теме, которая нравится дочке);
- набор резинок или заколок для волос;
- подростковую косметику;
- конструктор (выбор зависит от возраста и интересов дочери);
- куклу или мягкую игрушку в виде любимого персонажа;
- велосипед;
- самокат;
- ролики;
- беспроводные наушники;
- портативную колонку;
- фитнес-браслет;
- умные часы;
- сумку или рюкзак;
- бижутерию или ювелирные украшения;
- сертификат на мастер-класс (по рисованию, изготовлению тортов, бисероплетению);
- комиксы;
- путешествие или поездку;
- парфюм;
- фотоальбом или другой памятный сувенир с общими семейными снимками;
- кулон или браслет;
- набор принадлежностей для рисования;
- носки с принтом;
- блокнот или скетчбук.
Интересные факты о девочках
- В среднем в мире на 100 девочек рождается 101 мальчик. По мере взросления показатели меняются: в итоге в некоторых странах получается сильный перевес в сторону мужского населения (например, в Катаре на 100 женщин приходится 248 мужчин) или, наоборот, в сторону женского (в России на 100 женщин — 86 мужчин).
- В настоящий момент в мире проживают порядка 600 миллионов девочек-подростков.
- Девочки начинают ходить и говорить раньше мальчиков. Разрыв может составлять до шести месяцев.
- Самый молодой лауреат Нобелевской премии мира — Малала Юсуфзай, которая боролась за доступное образование и равные права в родном Пакистане. Она получила награду в 17 лет.