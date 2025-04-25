Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России добивают украинские войска в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России добивают украинские войска в Курской области. О добивании последних подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно из публикации Telegram-канала «Иди и смотри», которой поделился российский военкор Александр Коц.

По сообщению издания, российские войска закрепились близ хутора Олешня и выбивают ВСУ из окрестностей населенного пункта.

«Штурмовые группы ВС РФ также ведут бои за Горналь. В случае успеха можно будет говорить об освобождении всей территории Курской области», — рассказали в «Иди и смотри».

Ранее сообщалось о скором завершении зачистки оставшихся под контролем ВСУ приграничных сел.