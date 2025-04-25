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18:05, 25 апреля 2025Россия

Российский чиновник произнес речь в кровавом свете прожекторов в центре хоровода роботов

Замгубернатора Нижегородской области Берковича сняли в центре хоровода роботов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича сняли произносящим речь в центре хоровода роботов в кровавом свете прожекторов. Кадры опубликованы в Telegram-канале блогера Ольги Куренковой.

На кадрах видно, что чиновник сидит на стуле в виде куба, а вокруг него вышагивает около дюжины робособак с горящими «глазами».

Беркович объяснил, что в окружении роботической «стаи» произнес речь, в которой рассказал о своем первом питомце.

Ранее сообщалось, что дальневосточный губернатор Александр Осипов выложил клип про лесные пожары с нацистами-поджигателями и самим собой.

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