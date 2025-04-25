Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 25 апреля 2025Силовые структуры

Соратнику главы российской ОПГ «Визовские» Саше Грише дали срок

В Екатеринбурге дали три года соратнику главы ОПГ «Визовские» Саше Грише
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Евгений Кошек / E1.RU

В Екатеринбурге к трем годам колонии общего режима приговорили бизнесмена Александра Гришаева, известного в криминальном мире как авторитет Саша Гриша и называемого соратником главы ОПГ «Визовские». Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным издания, Гришаеву дали срок по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, изначально он был задержан по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержание Гришаева произошло в ночь на 14 сентября 2024 года на улице Щербакова. При себе и в салоне Mercedes у осужденного нашли наркотики и пистолет со спиленным стволом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге началась борьба за пост смотрящего за областью. Каждая группировка пытается продвинуть своего кандидата на должность смотрящего. Особенно активны в этой борьбе «трофинские» и «визовские».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба

    В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

    В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

    Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

    Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

    Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью-четвероклассницей

    ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

    Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

    Apple перенесет производство iPhone в Индию

    В России захотели ввести одно ограничение для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости