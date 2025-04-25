Соратнику главы российской ОПГ «Визовские» Саше Грише дали срок

В Екатеринбурге дали три года соратнику главы ОПГ «Визовские» Саше Грише

В Екатеринбурге к трем годам колонии общего режима приговорили бизнесмена Александра Гришаева, известного в криминальном мире как авторитет Саша Гриша и называемого соратником главы ОПГ «Визовские». Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным издания, Гришаеву дали срок по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, изначально он был задержан по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержание Гришаева произошло в ночь на 14 сентября 2024 года на улице Щербакова. При себе и в салоне Mercedes у осужденного нашли наркотики и пистолет со спиленным стволом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге началась борьба за пост смотрящего за областью. Каждая группировка пытается продвинуть своего кандидата на должность смотрящего. Особенно активны в этой борьбе «трофинские» и «визовские».

