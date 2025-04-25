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15:48, 25 апреля 2025МирЭксклюзив

Спрогнозировано изменение позиции Европы по Украине

Политолог Алексей Наумов: ЕС скоро начнут навязывать Украине условия США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начнут навязывать Украине американские условия по урегулированию конфликта, когда поймут, что не смогут их изменить. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Когда в Евросоюзе поймут, что они исчерпали свои возможности, они будут настаивать, чтобы господин Зеленский принял условия США по этой сделке», — спрогнозировал он изменение позиции Европы.

Это понимание в Брюсселе может произойти уже скоро, но сначала они все равно попытаются сделать условия будущего соглашения наиболее выгодными Украине. Однако поскольку администрация Дональда Трампа настаивает на своих предложениях, ЕС придется изменить свою тактику, заметил эксперт.

Ранее стали известны ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию. Среди них обозначалось немедленное полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.

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