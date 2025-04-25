Политолог объяснил выгоду ЕС от участия США в украинском урегулировании

Европейский союз (ЕС) видит, что без участия США поддержка Украины невозможна, поэтому он будет стремиться не допустить выхода США из украинского конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.
«В ЕС понимают, что без США поддержка Украины не сработает. И страны Евросоюза попытаются удержать Дональда Трампа в орбите этого конфликта», — объяснил он.
В связи с этим Брюсселю придется в конце концов принять условия США по украинскому урегулированию и убедить Киев принять их. Тем не менее до последнего момента они постараются извлечь максимально возможную для себя выгоду и даже повлиять на условия договоренностей, заметил эксперт.
Ранее в ЕС заговорили о возможном расколе из-за Украины без поддержки США. На это указал научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро.