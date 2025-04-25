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16:07, 25 апреля 2025МирЭксклюзив

Политолог объяснил выгоду ЕС от участия США в украинском урегулировании

Политолог Наумов: ЕС видит невозможность поддержки Украины без участия США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз (ЕС) видит, что без участия США поддержка Украины невозможна, поэтому он будет стремиться не допустить выхода США из украинского конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«В ЕС понимают, что без США поддержка Украины не сработает. И страны Евросоюза попытаются удержать Дональда Трампа в орбите этого конфликта», — объяснил он.

В связи с этим Брюсселю придется в конце концов принять условия США по украинскому урегулированию и убедить Киев принять их. Тем не менее до последнего момента они постараются извлечь максимально возможную для себя выгоду и даже повлиять на условия договоренностей, заметил эксперт.

Ранее в ЕС заговорили о возможном расколе из-за Украины без поддержки США. На это указал научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро.

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