Политолог объяснил выгоду ЕС от участия США в украинском урегулировании

Политолог Наумов: ЕС видит невозможность поддержки Украины без участия США

Европейский союз (ЕС) видит, что без участия США поддержка Украины невозможна, поэтому он будет стремиться не допустить выхода США из украинского конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«В ЕС понимают, что без США поддержка Украины не сработает. И страны Евросоюза попытаются удержать Дональда Трампа в орбите этого конфликта», — объяснил он.

В связи с этим Брюсселю придется в конце концов принять условия США по украинскому урегулированию и убедить Киев принять их. Тем не менее до последнего момента они постараются извлечь максимально возможную для себя выгоду и даже повлиять на условия договоренностей, заметил эксперт.

Ранее в ЕС заговорили о возможном расколе из-за Украины без поддержки США. На это указал научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро.