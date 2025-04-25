Трамп назвал мир на Украине возможным только при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что только он способен достичь мирного соглашения по Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.
«Я считаю, что я единственный, кто может договориться об этом [о мире на Украине]. (...) Я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение», — сказал Трамп.
Также президент США отметил, что переговоры по достижению мира уже продвинулись достаточно далеко и стороны находятся «очень близко к соглашению».
Ранее американский лидер заявил, что именно Украина своим стремлением вступить в НАТО развязала конфликт с Россией