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15:23, 25 апреля 2025Мир

Трамп назвал мир на Украине возможным только при одном условии

Трамп заявил, что он единственный, кто может договориться о мире на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Craig Hudson / File Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что только он способен достичь мирного соглашения по Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«Я считаю, что я единственный, кто может договориться об этом [о мире на Украине]. (...) Я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение», — сказал Трамп.

Также президент США отметил, что переговоры по достижению мира уже продвинулись достаточно далеко и стороны находятся «очень близко к соглашению».

Ранее американский лидер заявил, что именно Украина своим стремлением вступить в НАТО развязала конфликт с Россией

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