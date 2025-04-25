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14:36, 25 апреля 2025Наука и техника

Ученые открыли способ избавления от хронической боли в спине

Science Advances: Применение о-ванилина и RG-7112 избавляет от боли в спине
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kyrylo Ryzhov / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Канады и США предложили принципиально новый способ борьбы с хронической болью в спине — с помощью препаратов, которые удаляют стареющие клетки. Эти клетки перестают делиться, но продолжают выделять воспалительные вещества, усугубляющие разрушение тканей. Такие клетки накапливаются с возрастом в межпозвоночных дисках и спинном мозге, усиливая воспаление и боль. Как показали эксперименты на мышах, удаление этих клеток снижает воспаление, замедляет дегенерацию дисков и облегчает боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В опытах использовали два препарата: природное вещество о-ванилин (производное ванилина) и синтетическое соединение RG-7112. Они воздействовали на сенесцентные клетки и запускали их гибель. Через восемь недель лечения у животных снизились маркеры воспаления, улучшилось состояние позвоночника и уменьшилась чувствительность к боли.

Особенно сильный эффект наблюдался при совместном применении двух препаратов. Такой подход может стать основой новой терапии для миллионов людей с хронической болью в спине — одной из главных причин потери трудоспособности в мире.

В дальнейшем исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям. Если эффективность подтвердится и у людей, препараты, удаляющие стареющие клетки, смогут изменить подход к лечению возрастных заболеваний позвоночника.

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