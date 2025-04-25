В США рассказали о приостановке контрактов с Украиной в сфере кибербезопасности

Bloomberg: США уже свернули всю помощь Украине в сфере кибербезопасности

США уже свернули всю помощь Украине в сфере кибербезопасности, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это ослабило защиту ключевых украинских систем от кибератак. Как уточнило издание, были отменены или приостановлены контракты с десятками специалистов, оказывавших техническую помощь на украинских объектах. Кроме того, запланированные поставки оборудования и программного обеспечения так и не состоялись.

Издание указало, что контракт на 128 миллионов долларов с американской компанией DAI Global LLC для защиты критической инфраструктуры от кибератак был подписан в 2020 году и должен был работать до сентября 2026-го, однако в январе 2025 года финансирование заморозили.

Ранее The Record писало, что прекращение операций США, проводимых против России американским киберкомандованием, скажется на обороноспособности Украины, которая с 2021 года получала поддержку данного рода войск.