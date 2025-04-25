В Москве завершили реконструкцию газопроводов на улице Радио

Работы по модернизации газопроводов завершены на улице Радио в Москве

В Москве сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Радио в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом сообщает портал mos.ru.

Вместо старых стальных газопроводов специалисты проложили современные полиэтиленовые трубы. Реконструкция участка протяженностью более 1,2 километра началась в 2022 году. Новые трубы особенно прочны и приспособлены к изменениям температуры, а также устойчивы к коррозии, поэтому прослужат долго — более 40 лет.

В работе использовались современные бестраншейные технологии — они позволяют совершать работы без крупных раскопок на поверхности, сведя вмешательство в работу городскую инфраструктуры к минимуму.

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