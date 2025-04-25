В Москве решили избавиться от «Берлина»

В Москве выставили на торги гостиницу «Берлин» за 5,5 млрд рублей

В Москве выставили на торги гостиницу «Берлин» рядом со станцией метро «Севастопольская». Начальная цена объекта составила 5,5 миллиарда рублей: сообщает «РИА Новости».

Лот располагается на Малой Юшуньской улице и состоит из двух корпусов площадью 62 тысячи квадратов. Комплекс занимает земельный участок в три гектара.

В будущем на месте гостиницы планируется построить крупный общественно-жилой комплекс. На территории одобрено строительство 185 тысяч квадратов недвижимости. Из них 64,7 тысячи метров отведут под общественно-административные объекты, 40,7 тысячи — под жилье, а 31,5 тысячи — под офисы. Еще 48,1 тысячи квадратов займет гостиница.

Заявку на участие в торгах можно подать до 3 июля, о результатах станет известно 15 июля.

Ранее в Москве выставили на торги здание бывшего детского сада №333, который прозвали «родиной розовых слонов». Необычное название обусловлено скульптурой в виде четырех слонов, которая украшает расположенный на территории объекта бассейн.