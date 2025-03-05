В Москве продадут «родину розовых слонов»

В Москве выставили на продажу детсад-«родину розовых слонов»

В Москве выставили на торги здание бывшего детского сада № 333, который прозвали «родина розовых слонов». Начальная цена лота составляет 148 миллионов рублей, сообщает «РБК».

Необычное название обусловлено скульптурой четырех слонов, которые дополняют расположенный на территории детсада плескательный бассейн. Лот располагается на северо-западе города в районе Щукино и является объектом культурного наследия регионального значения.

Само здание детского сада состоит из двух этажей, его площадь составляет 1,7 тысячи «квадратов», а площадь участка, на котором оно расположено, —0,9 гектара. Объект был построен в 1936 году и отличается влиянием двух архитектурных стилей — конструктивизма и сталинского неоклассицизма.

Здание использовалось под детсад до 2011 года. После его закрыли ввиду несоответствия современным нормам для детских учреждений. Отмечается, что сейчас здание нуждается в реставрации.

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