Депутат Рады назвал возможного преемника Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Ермак предлагает себя в президенты

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак намерен стать следующим президентом страны после Владимира Зеленского. Такое предположение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Единственный из шайки Зеленского, кто не критикует Трампа, — это Ермак. Это часто вызывает предположения, что Ермак сливает Зеленского и предлагает себя в президенты. Или на переходную фигуру», — написал политик.

Он также допустил, что Ермак и Зеленский играют в «хорошего и плохого» — Зеленский показывает, что он недоговороспособный, а Ермак — «конструктивный душка, который только и может совладать с дурной макакой». Таким образом Власти Киева тянут время, считает Дубинский.

«Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия», — пояснил депутат.

При этом он подчеркнул, что все это может продолжаться только до тех пор, пока не надоест США.

Ранее Дубинский заявил, что Украина может рухнуть через полгода.