Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:21, 25 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал возможного преемника Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Ермак предлагает себя в президенты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак намерен стать следующим президентом страны после Владимира Зеленского. Такое предположение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Единственный из шайки Зеленского, кто не критикует Трампа, — это Ермак. Это часто вызывает предположения, что Ермак сливает Зеленского и предлагает себя в президенты. Или на переходную фигуру», — написал политик.

Он также допустил, что Ермак и Зеленский играют в «хорошего и плохого» — Зеленский показывает, что он недоговороспособный, а Ермак — «конструктивный душка, который только и может совладать с дурной макакой». Таким образом Власти Киева тянут время, считает Дубинский.

«Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия», — пояснил депутат.

При этом он подчеркнул, что все это может продолжаться только до тех пор, пока не надоест США.

Ранее Дубинский заявил, что Украина может рухнуть через полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    Фигуристка Косторная объявила о беременности

    Пушков отреагировал на статью о «принудительном мире» для Украины

    Раскрыт список запрещенных к проносу на парад Победы в Москве предметов

    Названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

    В Евросоюзе дополнили предложение по Украине перед встречей в Лондоне

    На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

    Зеленский заявил о наличии американских компонентов в ударившей по Киеву ракете

    В Великобритании рассказали о плане Трампа позволить РФ сохранить территории

    На Украине сообщили об отсутствии планов по размещению европейского контингента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости