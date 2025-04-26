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12:16, 26 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об отвернувшихся от Зеленского союзниках

Депутат Рады Дубинский: От Зеленского отвернулись союзники
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

От президента Украины Владимира Зеленского отвернулись союзники. Об этом в Telegram-канале высказался депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали», — заявил депутат Рады.

Дубинский отметил, что Франция уговаривает Украину уступить территории, а Британия решила не посылать войска.

Ранее Дубинский заявил, что Украина может рухнуть через полгода. «Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода», — сказал он.

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