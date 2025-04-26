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21:08, 26 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заметил интересную деталь в отношении Зеленского

Дубинский: Зеленского больше не называют президентом Украины на Западе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимира Зеленского больше не называют президентом Украины на Западе. Эту интересную деталь заметил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

В качестве примеров он привел посты президента США Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого Дома Дэна Скавино. Трамп написал, что Зеленский «возглавляет Украину», а Скавино просто назвал украинского главу «Зеленским из Украины».

«Похоже, Зеленского больше не называют президентом! Это важный политический сигнал. Все начинает становиться на свои места», — сказал Дубинский.

Ранее в МИД России назвали Зеленского «голым королем» из-за поражения в Курской области. Отмечается, что на попытках украинского лидера что-то выторговать в обмен на территории в Курске поставлен жирный крест.

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