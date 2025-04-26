Дубинский: Зеленского больше не называют президентом Украины на Западе

Владимира Зеленского больше не называют президентом Украины на Западе. Эту интересную деталь заметил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

В качестве примеров он привел посты президента США Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого Дома Дэна Скавино. Трамп написал, что Зеленский «возглавляет Украину», а Скавино просто назвал украинского главу «Зеленским из Украины».

«Похоже, Зеленского больше не называют президентом! Это важный политический сигнал. Все начинает становиться на свои места», — сказал Дубинский.

Ранее в МИД России назвали Зеленского «голым королем» из-за поражения в Курской области. Отмечается, что на попытках украинского лидера что-то выторговать в обмен на территории в Курске поставлен жирный крест.