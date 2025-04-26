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19:57, 26 апреля 2025Мир

Зеленского назвали «голым королем» из-за поражения в Курской области

Мирошник: Зеленский пытается что-то выторговать в обмен на Курскую область
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал украинского президента Владимира Зеленского «голым королем» из-за поражения в Курской области. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Мирошник заявил, что освобождение российского региона отразится на международных процессах. «На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — отметил он.

По словам посла, Киев не сможет ничем компенсировать потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно», — заключил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о расследовании преступлений ВСУ в Курской области.

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