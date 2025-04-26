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19:24, 26 апреля 2025Россия

Захарова заявила о расследовании преступлений ВСУ в Курской области

Захарова: Правоохранительные органы РФ расследуют преступления ВСУ под Курском
Мария Винар

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о расследовании преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий комментарий появился на сайте ведомства.

Правоохранительные органы РФ ведут тщательное расследование преступлений, которые были совершены на территории региона украинской армией и иностранными наемниками. По словам дипломата, все причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР. Дипломат отметила, что северокорейские бойцы внесли огромный вклад в освобождение региона.

В субботу, 26 апреля, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России ВалерийГерасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

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