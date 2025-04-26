Кладоискатель вышел на прогулку и нашел римское сокровище

В Румынии кладоискатель-любитель нашел на холме 1500 римских монет

В деревне Летки-Веке, Румыния, кладоискатель-любитель раскопал на холме около 1500 римских монет. Об этом сообщает Jam Press.

43-летний Бебе Манджак вышел на прогулку с металлоискателем 19 апреля. В тот день он поднялся на холм, как вдруг услышал характерный писк от прибора. Манджак позже признавался, что сразу почувствовал, что наткнется на какое-то сокровище.

Мужчина принялся копать и увидел первые серебряные монеты и какие-то керамические осколки. «У меня дрожали руки. Монеты продолжали появляться», — вспоминает он. Всего Манджак нашел 1469 серебряных денариев, которые были закопаны около 1700 лет назад. На некоторых монетах был изображен император Траян (53-117), а также слоны — популярный символ римской иконографии.

По законам Румынии, ценную находку нужно передать властям в течение 72 часов. «Дома я и моя семья чувствовали и радость, и тревогу», — признался Манджак. Он объяснил, что приближалась Пасха, и они боялись не успеть отвезти артефакты в ратушу. Их опасения не оправдались.

Полиция помогла Манджаку передать монеты местным властям и записала координаты их обнаружения. Тот холм объявят археологическим памятником, на нем проведут дополнительные раскопки. Монеты выставят в музее.

Общая стоимость находки Манджака пока не подсчитана. По румынским законам, если монеты мужчины признают сокровищем, то он получит 45 процентов от их цены, если нет, то ему выплатят 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в Чехии женщина, вышедшая погулять, случайно нашла средневековый клад. Находка представляла собой остатки глиняного горшка, в котором лежали более 2150 серебряных монет.

