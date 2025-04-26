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08:55, 26 апреля 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника

Украинский эксперт Флэш: ВС РФ используют для атак новый БПЛА «Бандероль»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш пожаловался на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника. На заявление обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам специалиста, разработка носит название «Бандероль», она уже появилась в базе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Флэш рассказал, что это скорее не дрон, а барражирующий боеприпас по аналогии с корректируемой авиабомбой (КАБ), он развивает скорость до 500 километров в час и оснащен реактивным двигателем.

«Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас Украина ощущает первые постоянные случаи его применения», — добавил эксперт. На данный момент остается неизвестным, с какого носителя запускают БПЛА, какова его мощность и дальность полета.

При этом в российских СМИ и официальных источниках не фигурирует название «Бандероль», на сайте АО «Кронштадт», которое, по словам Бескрестнова, является разработчиком аппарата, такая модель не указана.

Ранее Флэш сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России стали точнее бить по целям с помощью КАБ. Эксперт отметил рост точности авиаударов ВС России за последнюю неделю на разных участках фронта и связал его с новшеством в виде нового навигационного чипа.

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