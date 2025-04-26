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19:01, 26 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемого в подрыве генерала Москалика украинского агента доставили в СК

ФСБ: Подозреваемого в убийстве генерала Москалика доставили к следователям СК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру» 

Подозреваемый в причастности к подрыву замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина доставили в Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

С задержанным будут проводится следственные действия в рамках дела по части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 1 статьи 222.1(«Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее стало известно, что Кузин имеет вид на жительство в Украине. Он купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство (СВУ). Компоненты для изготовления СВУ мужчина получил через тайник от спецслужб Украины.

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