Раскрыт список запрещенных к проносу на парад Победы в Москве предметов

На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и воздушные шары

На парад Победы на Красной площади в Москве запретили проносить некоторые предметы, среди них — вейпы, воздушные шары и продукты питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы для аккредитованных к освещению мероприятия журналистов.

Кроме того, с собой запрещено проносить электросамокаты и беспилотники, а также их составные части. «В списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные», — говорится в сообщении.

Карманные зажигалки в список запрещенных предметов не попали. Также можно пронести с собой медицинский корсет и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке, но это возможно только в том случае, если у владельца есть соответствующие медицинские показания.

Пронести профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки смогут только представители СМИ.

Ранее стало известно, что среди техники, представленной на параде Победы, будут беспилотники «Герань-2», барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самоходная артиллерийская установка «Мальва».