Российские войска нанесли удары сразу по пяти направлениям в Сумской области

Марочко: ВС РФ наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области

Российские войска наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области, об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что три роты Вооруженных сил Украины попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. Российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора.