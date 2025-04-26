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01:09, 26 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удары сразу по пяти направлениям в Сумской области

Марочко: ВС РФ наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области, об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что три роты Вооруженных сил Украины попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. Российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора.

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